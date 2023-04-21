封殺華為｜美國眾院通過《打擊不可信海外電訊商法案》

美國眾議院以跨黨派壓倒性多數，通過了一部旨在打擊華為和中興通訊的法案。這兩家中國電訊公司被美國視為國家安全威脅。



美國之音報道，眾議院星期三（4月19日）以410票對八票，通過《打擊不可信海外電訊商法案》（Countering Untrusted Telecommunications Abroad Act）。

法案明文指出，「考慮到中華人民共和國與這兩家公司的密切關係以及對它們的控制，華為技術有限公司與中興通訊公司（以及這兩家實體的任何子公司或關聯公司），不應作為電訊設備或服務的供應商。」

法案還寫道：「確保全球各國使用可信的電訊設備或服務符合美國的經濟與國家安全利益。」

這部法案將要求國務院處理使用「不可信」的電訊設備與服務的問題，還將要求某些公開上市公司披露對這類設備的使用。

法案要求國務院向國會兩院相關委員會報告美國在世界各地的盟友與夥伴，使用「不可信電訊設備或服務」的普遍程度，以及剔除和取代這些設備與服務的努力。

法案也要求評估美國駐各國大使館的電訊安全狀況，並要求「支持可信電訊」，指示國務院選擇支持關鍵的電訊基礎設施項目，以維護美國的國家安全。

華為和中興通訊電訊設備 不准進入美國電訊網絡

2021年11月，美國總統拜登簽署了國會參眾兩院通過的《安全設備法案》（Secure Equipment Act）。這部得到兩黨支持的法案指示美國聯邦通訊委員會（FCC）不得再對已被列入威脅國家安全黑名單的公司進行審議或頒發新的設備執照。法案制定者指出，這是為了堵住漏洞，不讓任何華為和中興等中國政府支持的公司設備進入美國電訊網絡。

2022年11月，美國FCC禁止批准來自華為和中興等五家中國公司的新的電訊設備，稱它們對美國國家安全構成「不可接受的風險」。

北京指責華盛頓「將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化」，呼籲美國「停止濫用國家力量無理打壓中國企業」。

《打擊不可信海外電訊商法案》的發起人、賓夕法尼亞州的民主黨眾議員維爾德（Susan Wild）在法案獲得眾議院通過後說：「我們必須對這些安全隱患進行調查並作出回應。」

維爾德去年在上屆國會推出的同名法案也在眾議院獲得通過，但是提交參議院外交事務委員會後就沒有了進一步的立法行動。

一部議案要成為法律，必須由參眾兩院通過文字相同的版本，然後交由總統簽署成法。

本文獲《聯合早報》授權轉載

