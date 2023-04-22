比亞迪擬智利建鋰工廠　涉2.9億美元

中國電動汽車製造商比亞迪在智利獲得鋰生產商資格，並計劃在當地建造一間鋰工廠。



鋰是電動汽車電池的關鍵材料。目前智利是全球第二大的鋰供應國。

據路透社星期五（4月21日）報道，比亞迪計劃在智利北部安托法加斯塔（Antofagasta）地區建造一間耗資2.9億美元（約22.8億港元）的比亞迪智利正極鋰電廠（BYD Chile Lithium Cathode Plant）。

智利經濟發展機構CORFO網頁當地時間星期三（19日）宣布，智利政府已將比亞迪智利列為合格的鋰生產商，以便其可以獲得電池級碳酸鋰配額的優惠價格。

CORFO 介紹稱，比亞迪在智利是第一間為城市公共交通提供電動公交車的公司，這是促進電動汽車的公共政策的一部份。

截至星期五，比亞迪尚未回應置評請求。

據CORFO星期三發布的一份聲明稱，該工廠將使用碳酸鋰作為原料，每年生產5萬噸的磷酸鋰鐵電池（LFP）陰極，計劃於2025年開始營運，並創造500個就業機會。

CORFO執行副總裁貝納文特（Jose Miguel Benavente）說，「我們希望為促進鋰價值鏈產品的生產提供有力支持。」

智利總統博里奇（Gabriel Boric）在星期四（20日）承諾將國有化智利的鋰產業，以推動其經濟發展和保護環境。

彭博社在2022年12月報道，比亞迪當時正在智利談判參與一個採礦項目，並在申請加工許可。

本文獲《聯合早報》授權轉載

