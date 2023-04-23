蘇丹內亂持續　美國使館人員撤離

蘇丹政變衝突持續發酵，一名消息人士透露，美國軍方已成功從蘇丹撤走美國使館人員。



綜合路透社和法新社星期天（4月23日）報道，蘇丹喀土穆（Khartoum）國際機場多次遭衝突方輪番炮襲、領空和機場周邊街區被封鎖，導致多國一直無法撤走國民。

與蘇丹政府軍交火的準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces，簡稱RSF）星期天說，組織正在幫助美軍撤離駐喀土穆的美國大使館人員。

RSF發推文說，快速支援部隊司令部已與美軍特派部隊協調，在星期天上午經由6架美國飛機撤離外交官及其家屬。

另據比利時荷蘭語國家廣播電視台星期六（22日）報道，由於比利時並未向蘇丹及周邊國家調派軍機，該國政府將與法國政府合作，從蘇丹撤離比利時公民及其直系親屬。

荷蘭外交部與134名荷蘭公民與荷蘭駐蘇丹使館取得聯繫，但因實際滯留人數可能更高，呼籲公民主動向荷蘭駐蘇丹使館報備。

與比利時的情況不同，此前荷蘭已向約旦調派出3架軍機等待撤僑，但由於路途太過危險，荷蘭尚未安排滯留公民從蘇丹向約旦撤離。

蘇丹衝突方在4月15日爆發武裝衝突後，至今已造成至少300名平民喪生，逾3,000人受傷。

聯合國難民署日前指出，已有1萬到2萬名蘇丹人逃往鄰國乍得避難，當中多數是婦女和兒童。

本文獲《聯合早報》授權轉載

