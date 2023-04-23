美國CIA捲入MeToo風暴　涉阻女職員舉報性騷性侵　眾院委員會調查

美媒4月21日引述4名知情人士稱，美國眾議院情報委員會正調查中央情報局（CIA）涉不當處理內部性騷擾與性侵犯投訴。



美國政治新聞網站《政治報》（Politico）21日引述代表律師卡羅爾（Kevin Carroll）稱，至少3名女職員1月起接觸委員會稱，由於CIA阻撓，她們難向執法部門投訴。

第一名向委員會舉報的受害人的代表律師，便是卡羅爾。

一名CIA高層稱，委員會接報後，主席及成員上週去信中情局長伯恩斯（Bill Burns）。伯恩斯24小時內回覆，稱會在調查全面合作。

卡羅爾引述當事人稱，過往10年局內共54名女職員稱曾被同事性侵犯或騷擾，都是處理不當，形容事件為「中情局的Me Too時刻」。

根據卡羅爾及第一名向委員會投訴的受害者在投訴文件指出，她曾遭男同事侵犯及多次企圖強吻。但她向局內多個單位反映後，什麼都沒發生。

受害者稱，中情局安全辦公室人員威脅她說，若向其他執法部門報告事件，中情局便不會保護她免受襲擊者威脅，甚至會令她在局內仕途「行人止步」。卡洛爾則指，中情局要脅向國會求助的女職員，稱她們倘就此事發聲，會有不良後果。

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