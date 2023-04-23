中國副外長就尹錫悅涉台言論向韓國大使嚴正交涉

中韓兩國就韓國總統尹錫悅的涉台言論，連日來爆發激烈口水戰。中國外交部公佈，副外長孫衛東上星期四（4月20日）就此事向韓國駐華大使提出嚴正交涉。



中國外交部星期天（23日）在網站公布，孫衛東奉命向韓國駐華大使鄭在浩提出嚴正交涉，強調尹錫悅的涉台言論完全不可接受，中國表示嚴重關切和強烈不滿。

孫衛東說，台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事，絕不允許任何勢力插手干涉。

孫衛東指韓國領導人將台灣問題同朝鮮半島問題相提並論，並說朝鮮半島問題與台灣問題性質和經緯完全不同，根本不具可比性，中國敦促韓國恪守一個中國原則，在台灣問題上謹言慎行。

尹錫悅在路透社4月19日刊發的專訪中說，台海出現緊張局勢是因試圖用武力改變現狀，韓國和國際社會一道堅決反對這樣的改變。

他還說：「台灣問題不僅是中國（大陸）和台灣之間的問題，而是和朝鮮問題一樣，是一個全球問題。」

這番言論被解讀為青瓦台公開表態台灣問題非中國內政，引發中韓隔空交鋒。中國外交部發言人汪文斌20日回應說：「台灣問題純屬中國內政……不容他人置喙。」

韓國外交部同日嚴厲批評北京的上述評論是令人質疑中國國格的嚴重外交失禮，韓國副外長張虎鎮當晚召見中國駐韓大使邢海明提出強烈抗議。

中國國務委員兼外長秦剛星期五（21日）在藍廳論壇上發表主旨演講時，警告「在台灣問題上玩火者必自焚」，並不點名說，最近經常聽到一些奇談怪論，聲稱中國「試圖用武力或脅迫方式單方面改變台海現狀」「破壞台海和平穩定」，這些言論「違背起碼的國際常識和歷史正義，其邏輯是荒謬的，其後果是危險的」。