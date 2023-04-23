美國指中國威脅「特別嚴重」　華府採取特別應對行動

美國國土安全部說，中國對美國本土構成「特別嚴重」的威脅，因此它將採取特別行動，對中國威脅進行密集審查，並設立人工智能工作組以應對威脅。



美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）4月21日在華盛頓智庫外交關係協會，首次就國土安全狀況發表演講。他指中國與俄羅斯等違反以規則為基礎的國際秩序，通過網絡攻擊、濫用美國的貿易與旅行體系，或通過試圖破壞民主制度的虛假訊息活動等，威脅美國本土的安全。

他隨着把矛頭對準中國說：「中國對美國本土構成特別嚴重的威脅，實際上涉及我們部門的所有使命。北京有能力和意圖破壞我們在國內外的利益，並且正在利用其國家權力的每一個工具來做此事。」

馬約卡斯宣布國土安全部將針對中國採取兩項措施。一是展開全部門的90天「衝刺」審查，以對抗來自中國的多面威脅；二是成立人工智能特別工作組，以探討如何使用人工智能來保護電網和供水系統等關鍵基建設施。

馬約卡斯說，他已指示整個部門進行為期90天的「衝刺」審查，評估中國構成的威脅將如何演變，以及美國如何才能最好地防範以任何形式出現的威脅。

「我們要評估的關鍵領域之一，涉及如何保護我們的關鍵基建設施免受中國或中國支持的攻擊。這些攻擊旨在破壞或削弱國家的關鍵功能、製造不和與恐慌，並阻止美國動員軍事能力。另一個評估領域將涉及如何加強我們的篩查和審核，以識別來自中國的非法旅客。他們利用我們的合法移民與旅行體系收集情報、竊取知識產權和騷擾政見不同者。」

美國國土安全部設立首個AI工作組

國土安全部也將設立它2003年成立以來的首個人工智能工作組，專門研究人工智能以及如何善用此科技。馬約卡斯說：「由於人工智能可通過各種方式徹底改變威脅局面，我們必須增加這方面的工具，以有效應對威脅。我們的部門將帶頭以負責任的方式使用人工智能來保護國土安全，並防範任何人惡意使用這種變革科技。」

這個工作組將推動通過人工智能的特定應用，來執行關鍵的國安任務。這包括把人工智能融入日常工作中，以加強供應鏈和貿易環境；使用人工智能更有效地篩選貨物，識別強迫勞動生產的進口貨物，並管理風險。小組還會探索利用這項科技，識別和阻斷全球範圍內的易製毒化學品如芬太尼（Fentanyl）的流動；人工智能應用也可用於數碼取證，幫助識別、定位和拯救網絡兒童性剝削和虐待的受害者，並取締涉案者。

美國一些高官包括聯邦調查局局長，對中國在人工智能領域取得的進展感到擔憂，馬約卡斯這一席話反映這個擔憂。

他說： 「國安威脅變化急劇，速度比以往任何時候都快，我們國土安全部須要與時俱進。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

