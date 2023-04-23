中韓就台灣問題爆口水戰　學者：韓或在印太戰略上進一步支持美國

韓國總統尹錫悅指台灣問題是「全球性問題」後，中韓連日來爆發激烈口水戰。北京警告在台灣問題上「玩火者必自焚」；首爾則指責中國國格令人質疑、「嚴重外交失禮」，並要求北京謹言慎行。



受訪中國學者分析，尹錫悅政府在台灣問題上的最新表態，顯示東亞地區的安全狀態出現微妙和結構性調整；這也預示韓國在支持美國印太戰略上會有進一步實質舉動，甚至可能加入美印日澳「四方安全對話」（QUAD）。

即將在下週訪美的韓國總統尹錫悅在路透社4月19日刊發的專訪中稱，台海出現緊張局勢是因試圖用武力改變現狀，韓國和國際社會一道堅決反對這樣的改變。

他還說：「台灣問題不僅是中國大陸和台灣之間的問題，而是和朝鮮問題一樣，是一個全球問題。」

這番言論被解讀為青瓦台公開表態台灣問題非中國內政，引發中韓隔空交鋒。中國外交部發言人汪文斌4月20日回應說：「台灣問題純屬中國內政……不容他人置喙。」

他也駁斥說，朝鮮和韓國都是已加入聯合國的主權國家，「朝鮮半島問題與台灣問題的性質和經緯完全不同，根本不具可比性」。

韓國外交部同日嚴厲批評北京的上述評論「是令人質疑中國國格的嚴重外交失禮」，韓國副外長張虎鎮當晚召見中國駐韓大使邢海明提出強烈抗議。

雙方4月21日繼續針鋒相對。中國國務委員兼外長秦剛在藍廳論壇上發表主旨演講時，警告「在台灣問題上玩火者必自焚」，並不點名說，最近經常聽到一些奇談怪論，聲稱中國「試圖用武力或脅迫方式單方面改變台海現狀」「破壞台海和平穩定」，這些言論「違背起碼的國際常識和歷史正義，其邏輯是荒謬的，其後果是危險的」。

學者：尹錫悅對外政策大幅向美傾斜

韓聯社同日引述韓國外交部官員回應說，韓國政府將始終一貫堅持基於互相恪守國格和禮儀、互相尊重、互惠互利的精神，推進韓中互相合作的立場；希望中方也能給予響應，謹言慎行。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯接受《聯合早報》採訪時指出，韓國在台灣問題上的最新立場，延續尹錫悅政府上台後對外政策轉向，即從之前在中美間保持相對平衡，轉而大幅度向美國傾斜。

他說，尹錫悅政府從2022年開始調整涉台問題立場，這次把台灣問題國際化，並直接表明反對動用武力改變現狀，比之前關切台海和平與穩定更進一步。「（韓國）是否會在外交上，甚至在軍事上採取具體行動配合美國值得關注。」

南京大學國際關係學院院長朱鋒受訪時也研判，尹錫悅政府在外交和安全政策上「出現實質性向美國傾斜」。

他分析，美國目前正通過QUAD全面加強印太戰略，加強對中國的圍堵，尹錫悅在訪美前表態台灣問題是全球問題，「很大程度上預示着韓國對美國印太戰略的支持，在參與上會有進一步的實質舉動」，甚至暗示韓國可能加入QUAD。

受訪學者也指出，若韓國「打台灣牌」，中韓關係會受到顯著衝擊。吳心伯說：「中國的反制相信不會局限在經貿，在外交甚至安全領域恐怕都會有影響。」

朱鋒則認為，中國應對韓國出現的戰略調整保持警惕，同時也要繼續觀察、小心應對。

他說，在韓國選舉政治下，不同政府會有不同的政策選擇，韓國的政策轉向多大程度上獲得民眾支持還須要觀察，中國也應更多地去影響韓國民眾和輿論走向。

本文獲《聯合早報》授權轉載

