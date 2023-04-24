中方：不應將中歐關係與烏克蘭問題捆綁　警惕利用中俄挑撥中歐

中國駐歐盟使團團長傅聰表示，不應將中歐關係與烏克蘭問題捆綁，並強調中俄合作是「無上限」的，中歐同樣如此。



傅聰在澎湃新聞4月24日刊登的專訪中稱，中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方，不應將中歐關係與烏克蘭問題捆綁。「中國既不是烏克蘭危機的製造者，也不是危機的當事方，中國也是這場危機的受害者，在烏克蘭危機上指責中國完全站不住腳。」

傅聰認為，沙特與伊朗兩國和解，對解決包括烏克蘭危機在內的其他國際熱點問題具有重要借鑑意義。「在烏克蘭危機上，要鼓勵和支持一切有利於緩和局勢的努力，但也看到，一些國家仍然不斷拱火遞刀，同時從中牟利、大發戰爭財，這顯然無助於危機解決。」

至於中俄關係，傅聰說：「我們也始終認為，各國友誼與合作是無止盡的，不應該人為設限。中俄合作是『無上限』的，中歐同樣如此」。

傅聰稱，歐方應正確看待中俄關係。中俄互為彼此最大鄰國，兩國發展長期睦鄰友好關係，符合歷史和現實邏輯，符合雙方人民利益，也符合國際社會的期待。中俄關係堅持不結盟、不對抗、不針對第三方，堅持相互尊重、相互信任，不僅促進各自發展振興，也努力維護國際公平正義，樹立了新型大國關係典範。

「同時，我們也要對利用中俄關係挑撥中歐關係的圖謀保持警惕。一些國家、一些人士反覆編造炒作所謂中國『事先知情』、中俄合作『無上限』、中國提供武器等虛假訊息。他們的目的就是造謠抹黑中國、挑撥中國同其他國家關係，實現其不可告人的目的。令人高興地是，愈來愈多歐方人士開始看清這些人的虛偽面目和險惡用心，努力在中歐關係上保持客觀理性態度。」傅聰指出。

傅聰認為，作為國際舞台上的一支重要力量，歐洲保持獨立自主才能行穩致遠，中歐關係具有全球影響和世界意義，值得雙方努力維護好、發展好。他也說，舉辦新一次中歐領導人會晤是今年中歐雙方最重要的政治議程，目前雙方正加緊對接，積極推進各項籌備工作。