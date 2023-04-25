CNN主播Don Lemon＋霍士卡爾森離職　美媒人事大地震業界食花生

美國有線新聞網絡（CNN）4月24日宣布與旗下主持人萊蒙（Don Lemon）結束17年的賓主關係。霍士新聞24日也解僱旗下明卡爾森（Tucker Carlson），如此「人事大地震」震撼美國業界。有美媒指兩人有不少驚人的相處似之處，除了同是當家主播，言行也不時引發爭議，都曾被指有厭女情結，令東家頭痛。



美國有線新聞網絡隸屬Warner Bros. Discovery Inc.。萊蒙離職的消息，導致公司股價午市下跌1.5%。卡爾森離職的消息，亦導致霍士公司股價下跌4%。

萊蒙2006年開始效力CNN，擔任記者，2022年11月起他與哈洛（Poppy Harlow）以及該台明日之星柯林斯（Kaitlan Collins）拍檔主持CNN This Morning。在此之前，他是CNN黃金時段節目Don Lemon Tonight的主持，節目播出逾8年。

CNN行政總裁萊特（Chris Light）在一份聲明中說，「Don永遠是CNN家庭的一分子，我們感謝他過去17年中做出的貢獻。」

導致他直接被炒的原因，是他在節目上指51歲共和黨籍的美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）「早已過了巔峰期」，他稱女性「只有在20、30多歲、甚至40歲多歲左右才算巔峰」，兩名與他拍檔主持的女主播對此相當反感，不過萊蒙在鏡頭前仍堅持己見。

圖為美國CNN電視新聞主播萊蒙（Don Lemon）2019年5月15日抵達美國紐約市的 WarnerMedia Upfront活動時讓媒體記者拍照。（Reuters）

美媒大地震 兩名嘴分別被炒

萊蒙則在一條Twitter推文中回應被炒一事：「我太震驚了。」萊蒙稱他的經理人在24日上午通知他被解僱。

他在推文中說，「之前沒有任何迹象表明我將無法繼續在這頻道從事我熱愛的工作。這件事情很明顯牽涉一些更大的問題。」

CNN之後反駁稱萊蒙的說法「不正確」，稱高層曾邀他面談，但萊蒙自己直接發推文。

卡爾森離職 未知是否被炒

另一大型美國霍士新聞（Fox News）24日宣布卡爾森離職。霍士新聞未有在聲明中說明原因，僅感謝卡爾森多年為霍士新聞的貢獻，並說明他在4月21日完成了他最後一次的主播節目。暫時未知是卡爾森被撤職還是自願離職。

他是該台最著名的主播之一，但其極右言論惹來爭論，包括協助前總統特朗普（Donald Trump）宣揚選舉存在舞弊的陰謀論，淡化國會暴動事件的爭議等。

儘管卡爾森曾私下多次批評特朗普，但在公開場合中，卡爾森表現得像是特朗普的堅定支持者。

圖為2019年3月，美國紐約霍士新聞大樓，外牆掛着卡爾森的海報。（Reuters）

失言卡爾森 被踢下主播台

卡爾森2009年加入霍士新聞，在2016年以其名字擔任節目Tucker Carlson Tonight的主播。卡爾森深受觀眾喜愛，他的節目甚至會間接影響共和黨議程。據統計數字，卡爾森的節目在全美有線電視節目的收視率排名前十中佔了四個位置，是霍士新聞的招牌節目主播之一。

卡爾森的離開正值霍士新聞與Dominion案件庭外和解不久，選舉投票系統公司Dominion向霍士新聞提出起訴，指控其超過20次對Dominion系統作出誹謗言論，包括卡爾森的直播節目在內。雙方在4月19日同意庭外和解，霍士新聞需向Dominion支付7.8億美元。

美國野獸日報（Daily Beast）網站報道，霍士集團（Fox Corp.）執行長梅鐸（Lachlan Murdoch）及霍士新聞主席斯科特（Suzanne Scott）親自作出解僱卡爾森的決定，與卡爾森對支持特朗普的保守派律師鮑爾（Sidney Powell）的粗俗評論有關。卡爾森多次辱罵鮑爾是「婊子」（cunt）。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）指出，卡爾森的離開是有線電視新聞網的勝利。但卡爾森的離開也確定了霍士新聞將失去極右派觀眾的支持，其收視可能會流向其競爭對手Newsmax。

圖為時任美國霍士新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）2017年11月30日出席Business Insider啟動會議（Business Insider Ignition Conference）。（Reuters）

傲慢大牌 自食其果

野獸日報網站指出，這兩大明星主播有不少相似之處，包括兩人不斷引發爭議，讓公司相當頭痛；此外身為當家主播的他們也相當自大，自認比公司更重要，而他們最終也都因為自己的傲慢自毀前程。

Daily Beast引述消息人士稱，萊蒙被炒沒那麼令人意外，因他在公在私「耍大牌」人盡皆知，這是導致他被炒的原因之一．

他的自大行為包括不出席CNN This Morning節目綵排，因他對於必須和兩名主播拍檔不高興。他也曾因為被告知不能在除夕倒數節目上飲酒，直接在老闆面前崩潰，表現相當失態。