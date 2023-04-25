小馬可斯訪美　將促拜登闡明協防承諾範圍

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）計劃在訪美期間，將敦促美國總統拜登（Joe Biden）闡明華府根據1951年條約保護菲國的承諾的範圍。小馬可斯4月30日起程，5月1日與拜登會晤。



白宮新聞秘書讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）已在一份聲明表示，預計拜登將「重申美國對保衛菲律賓堅定不移的承諾，兩國領導人將討論加強美菲長期同盟關係的努力」。

小馬可斯在接受國營的菲律賓廣播電台（Radyo Pilipinas）訪問時稱，他訪美時將與拜登討論的，將包括菲美軍事協議需在不斷變化的地緣政治局勢中「演變」。

他特別提到《美菲共同防禦條約》。它是美菲1951年簽訂的條約，條約項下在太平洋海域任何一方遭攻擊，雙方都會採取行動共同應對。

小馬可斯稱，協議須逐步演變的原因是因為有需要，因為該區真的在「演化」，以及菲律賓正在面對的狀況改變，「在南中國海、台灣、朝鮮發生一些事，所有這些地方的狀況都有一點即將爆發的情況。」

他稱與會的還有商界人士，來自不同部門的官員，兩國可就美菲夥伴關係究竟是什麼進行闡明，以及討論如何處理與華緊張關係。

這會是小馬可斯上任後第二次與拜登面對面會晤。前者2022年9月赴美參加聯合國大會時，也曾與拜登場邊會談。

重點議題：貿易＋投資

路透社25日引述菲律賓駐美國大使羅曼德斯（Jose Manuel Romualdez）稱，兩人會討論台海緊張局勢，但焦點將是貿易及投資。至於經濟方面的討論，將以能源、氣候及貿易為優先。

他說，菲律賓希望美國國會延長其最惠國待遇。它在2020年到期。

羅曼德斯稱小馬可斯可能會或不會與拜登討論台灣議題，但討論將集中在避免衝突。