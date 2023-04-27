美商務部長：華為等中國雲端運算公司或威脅美國安全

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）星期三（4月26日）說，像華為雲（Huawei Cloud）和阿里雲（Alibaba Cloud）這樣的中國雲端運算公司可能對美國安全構成威脅，並誓言要審查將它們列入出口管制名單的請求。



路透社報道，9名共和黨參議員星期二（25日）敦促總統拜登（Joe Biden）政府對華為技術有限公司的雲端部門、阿里雲和其他中國雲服務提供商實施制裁。他們希望雷蒙多將這些公司添加到實體清單中。這一清單對外國公司實施美國出口管制。

雷蒙多說，這些中國雲端運算公司可能構成威脅。她在參議院撥款委員會的一次聽證會上說：「在我的任期內，我已經把200多家中國公司列入實體名單；我們正在積極地、不斷地調查更多的威脅，如果我們認為有公司需要被列入名單，我將毫不猶豫那麼做。」

由參議員哈格蒂（Bill Hagerty）牽頭的這封信說，中國的雲端運算公司 「愈來愈多地與在某些情況下受制裁的外國實體接觸，直接挑戰美國和我們盟友及夥伴的國家安全和經濟安全利益」。

2019年5月，美國商務部出於對美國安全的考慮，將華為列入出口管制名單。華為否認對美國構成安全風險。

本文獲《聯合早報》授權轉載

