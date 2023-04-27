尹錫悅白宮高歌《American Pie》反應熱烈　拜登贈原唱者簽名結他

從一開始討論核戰爭，到最後高歌《美國派》（American Pie），韓國總統尹錫悅星期三（4月26日）的白宮訪問在高調中結束。



法新社報道，訪美一星期的尹錫悅星期三與美國總統拜登（Joe Biden）就全新理念的對朝延伸威懾措施達成一致。當天較晚時為尹錫悅舉行的白宮晚宴上，兩位領導人的話題更加歡快；在韓國以卡拉OK愛好者著稱的尹錫悅分享了他對美國音樂的熱愛。

拜登在晚宴結束時把尹錫悅拉到舞台上，聽歌手表演《美國派》，並對尹錫悅說：「我們知道這是你最喜歡的歌曲之一。「尹錫悅回答說：」是的，這是真的。「他說，他從上學時就一直很喜歡這首Don McLean在1971年發行的歌曲。

拜登對尹錫悅說：「我們要聽你唱這首歌。」 尹錫悅稍有推辭說：「已經有一段時間了，但是……」他隨後拿起麥克風。

尹錫悅以清唱方式唱出了這首歌的前幾句，引發了觀眾熱烈的掌聲，令拜登和第一夫人為之驚喜。

拜登對尹錫悅說：「我真不知道你會唱歌。」 他告訴尹錫悅，Don McLean無法來到白宮，但送了一把簽名的結他；拜登將它贈送給尹錫悅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

