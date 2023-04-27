傳美國防承包商5月初訪台　北京：民進黨引狼入室

日媒4月11日稱，美國國防工業領域計劃5月初派代表團訪問台灣，多間美國國防承包商的代表隨行。中國國防部新聞發言人譚克非4月27日回應指，北京對此表示嚴重關切，而民進黨當局這種引狼入室的做法令人不齒，只會給台灣同胞帶來深重災難。



譚克非表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。他說美方的這些「軍工複合體」歷來熱衷於在世界各地兜售軍火、輸出戰亂、謀取暴利。

他稱需要強調的是，任何人任何勢力都動搖不了中方捍衛國家主權和領土完整的決心意志，阻擋不了中國必然統一的歷史進程。他指中方強烈敦促美方, 充分認清台灣問題的高度敏感性和當前台海形勢的複雜嚴峻性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止插手台灣問題，停止售台武器和美台軍事聯繫。

他說中國人民解放軍始終密切關注台海局勢，時刻保持高度戒備，依法採取必要措施，堅決反制任何形式的「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，堅定捍衛國家主權和領土完整。

《日本經濟新聞》4月11日稱，美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）指，約25間美國國防承包商5月初會派代表前往台灣，討論無人機和彈藥聯合生產事宜。