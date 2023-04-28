上合組織防長會｜中國促接受華製潛艇引擎　稱泰國所提條件可允

泰國政府採購第一艘中國潛艇的計劃因德製引擎供應問題而陷入僵持多時。中國承建方承諾，只要泰國海軍同意以中國製造的引擎替代，他們將接受泰方有關保養、賠償和安全評估的條件。



《曼谷郵報》星期四（4月27日）報道，泰國皇家海軍司令成猜（Choengchai Chomchoengpaet）星期二（4月25日）與中國海軍司令及國防部長李尚福會晤後說，中國海軍已承諾按2022年的協議，協助認證中國船舶重工國際貿易公司（CSOC，簡稱中國船貿）建造的CHD620引擎。

據報道，CHD620引擎必須在6月之前獲得中國海軍的認證，雙方才能就賠償、保養和維護等問題展開進一步討論。

成猜指出，中國海軍必須與泰國海軍一同認證中國製造的CHD620引擎，並保證安全，以及對等待引擎交付期間可能出現的任何延誤作出賠償。這3個條件將決定泰國海軍是要繼續或取消向中國採購潛水艇的合同。

如果泰國海軍同意採用CHD620，第一艘潛水艇預計還要約3年4個月才能完工。

泰國和中國是於2017年簽署潛水艇採購協議，其中，泰國要求中國船貿為潛水艇配備由德國MTU公司製造的柴油引擎。不過，德國政府要求國內企業嚴格執行歐盟實施的武器禁運，並下令MTU公司不得提供用於軍事領域的柴油引擎給中國企業。

中國船貿隨後獻議以中國製造的CHD620引擎取代。儘管中方堅稱中國製造的引擎採用的技術，與德製引擎擁有相同標準，並已安裝在許多中國船隻和航空母艦上，但泰方存有疑慮，引發這項軍購計劃觸礁的揣測。

本文獲《聯合早報》授權轉載

