蘇丹內戰｜解放軍完成撤僑行動　中國防部：1,171人運抵沙特吉達

中國國防部4月29日表示，在中國駐有關國家使領館的協助下，中國海軍南寧艦、微山湖艦26日至29日從蘇丹港撤離940名中國公民、231名外籍人員至沙特阿拉伯西部吉達港（Port of Jeddah）。



根據新華社，中國防部新聞發言人譚克非29日就中國軍隊完成撤離中國在蘇丹人員任務發表談話稱，為保護在蘇丹的中國公民生命財產安全，中國軍隊奉命執行撤離中國在蘇丹人員任務。

譚克非稱，人民軍隊為人民，中國軍隊永遠都是人民的守護者，永遠都是捍衛國家主權、安全、發展利益，服務構建人類命運共同體的堅定力量。

解放軍2艘銀灰色軍艦27日上午10時許駛入吉達港，接載第1批從蘇丹撤離人士，它載着678人穿越紅海抵達沙特，其中668人為中國公民，10人為外籍。這是首批

在中國海軍導彈驅逐艦南寧艦伴隨護衛下，綜合補給艦微山湖艦29日上午9時許搭載第2批從蘇丹撤離的493人，包括中國在蘇丹人員272人，巴基斯坦、巴西等國人員221人，安全靠泊吉達港。

首架接返自蘇丹撤離中國公民的臨時航班29日上午10時3分自沙特吉達抵達北京首都國際機場，機上有343名中國公民。