「5G專網」全球巨企新戰場　中德日多國爭相發展　LG眼中增長引擎

全球多間巨企積極開拓5G專網（private 5G network）市場，為企業建設5G內部專網，德國、日本、中國等都積極部署，據韓媒報道，韓國的LG電子也已在3月計劃申請成為營運商，把5G專網市場視為下一個「增長引擎」。



「5G專網」不同於面向普通消費者的網絡，而是企業對企業（B2B）的服務，它們專用於特定的企業，可設有度身訂做的硬件和軟件，而且與公共網絡分隔開來，能有更快、更穩定的網絡連接，也可根據特定要求作出調整，處理更複雜的工作程序。專網可以應用的地方有物流和酒店服務業、工廠、倉庫等。

《韓國經濟新聞》3月初引述消息人士報道，LG電子正計劃在今年上半年向政府提交申請，成為5G專網營運商，並把此市場視為公司的下一個增長引擎，希望能複製公司以前在汽車電子業務上的成功。

LG電子的部署是把5G專網與現有的B2B業務產生協同效應，現有的業務例子有為智能工廠、物流中心和醫院提供的自動機械人和自動導引車等。若然LG獲得政府批准的許可，便可以把提供的工商業機械人產品與5G專網服務捆綁在一起。

韓媒指LG電子正計劃在2023年上半年向韓政府提交申請，成為5G專網營運商。圖為LG標誌（Getty）

報道指出，自2019年以來，製造業大國如德國、日本與英國都積極建設自己的5G專網系統，德國是首個歐洲國家允許私營企業申請非公共5G網絡牌照，其中平治（Mercedes-Benz）、博世（Bosch）、西門子（Siemens）都已獲准有5G專網。

在5G專網領域上，還有中國的身影。中國大陸5G企業專網目前已部署逾5千套，據《華爾街日報》2022年3月報道，歐美和世界其他地區正建設許多此類項目，但專家認為中國在建設和部署方面走得更遠，爭相在工廠、煤礦、造船廠和倉庫內部建設5G專網。

諮詢機構Custom Market Insights在4月28日發表的報告中估計，預計全球5G專網市場規模會在2023年達到68億美元，然後2030年會增至約418億美元。