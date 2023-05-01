教宗方濟各：梵蒂岡正在進行「秘密」和平任務

教宗方濟各（Pope Francis）周日（4月30日）表示，梵蒂岡正參與和平任務，試圖結束俄羅斯和烏克蘭之間的衝突，但拒絕透露更多細節。他又表示，梵蒂岡願意幫助在戰爭期間被帶到俄羅斯的烏克蘭兒童回家，盡一切可能讓家庭團聚。



方濟各周日到訪匈牙利後，在回程途中表示，他願意做所有必須做的事情，「現在有一個任務在進行中，但還沒有公開。」他指出，認為和平總是通過開放渠道實現的。你永遠無法通過封閉實現和平。 方濟各又稱，他已經與匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）討論了烏克蘭的局勢。

烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）周四（27日）曾到梵蒂岡與教宗會面，雙方討論過烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）提出的「和平方案」，並邀請教宗訪問基輔。

86歲的教宗方濟各此前曾表示，他希望訪問基輔和莫斯科以促進和平。

另外，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和烏克蘭總統澤連斯基周日通電話，討論了烏克蘭的軍事需求。

澤連斯基表示，他與馬克龍進行了一次有意義的長時間談話，期間兩人協調有關如何結束俄烏戰事的立場。他感謝法國和馬克龍對烏克蘭的支持，並感謝對方承諾向烏克蘭付運武器。

馬克龍方面重申法國對烏克蘭及澤連斯基的支持，並討論了協調歐洲向烏克蘭提供軍事援助的最新情況。