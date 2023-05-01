三星擬削減逾兩成產量　緩解全球晶片供應過剩問題

全球晶片市場未有全面復蘇的跡象，韓媒分析指出，韓國三星電子或將削減逾兩成晶片產量，以緩解庫存過剩的問題。



《韓國先鋒報》（The Korea Herald） 報導，韓國大信證券分析師韋民博4月30日表明，三星晶片生產量與2022年同期相比，2023年上半年的削減水準或達20%至25%之間。

在分析師作出這一預測前，三星曾經暗示，將開始削減傳統產品的生產，因為它已經有足夠的庫存來滿足中長期需求，但未說明具體的削減規模。

KB證券估計，在4月至6月間，三星生產的NAND快閃記憶體晶片量將同比減少15%，而全球記憶體（DRAM）晶片產量將從第三季度開始減少20%以上。

三星證券分析師黃瑉聖預測，如果正在進行的減產未能充分降低三星的庫存水準，該公司或進行更大規模的減產行動。

業內人士則認為，在晶片需求低迷的情況下，三星削減低成本DRAM模組的生產，能將更多資源集中在DDR5等高級記憶體晶片上。

儘管三星宣佈減產晶片，但全球晶片市場仍舊沒有全面復蘇的跡象。據市場調研機構全球半導體觀察（DRAMeXchange）發佈的資料，DRAM的價格在4月份一路走低，預示晶片行業接下來的發展不容樂觀。

三星曾在4月初警告說，由於銷售趨緩，第一季盈利下降，三星將把存儲晶片的產量削減到一個「有意義的水準」，改善供需失衡的情況。而減產信號將有助三星提高晶片價格，這是恢復利潤的關鍵一步。

本文獲《聯合早報》授權轉載

