烏克蘭承認襲擊克里米亞儲油站　為展開新一輪反攻準備

烏克蘭軍方表明，克里米亞（Crimea）儲油設施遇襲起火，是烏軍開展新一輪反攻前的部份準備工作。



美國《紐約時報》報道，烏克蘭南部指揮部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）4月30日說，克里米亞油庫火災是為「大家期待的廣泛、全面的進攻」所做的部份準備。

胡梅紐克指出，在烏軍展開反攻前，打擊俄軍的後勤保障至關重要。

兩天前，克里米亞塞瓦斯托波爾市（Sevastopol）哥薩克灣（Cossack Bay）一座儲油設施遭無人機襲擊爆炸起火，雖未造成人員傷亡，但涉及火災區域將近1,000平方米。

圖為克里米亞塞瓦斯托波爾市（Sevastopol）哥薩克灣（Cossack Bay）儲油設施2023年4月29日火災濃煙。

作為反擊，俄軍在24小時後襲擊了烏克蘭中部的巴甫洛格勒地區（Pavlograd），目前尚不清楚人員傷亡情況。

基輔當局則在星期一（5月1日）發布消息稱，俄軍當天凌晨再對基輔發動導彈襲擊。

分析指出，雖然俄軍一直能在前線以外的地區開展致命打擊，卻一直無法突破烏克蘭在東部巴赫穆特（Bakhmut）的防禦，這一結果給烏克蘭發動反攻帶來希望。

最近幾週，烏軍加快了在克里米亞和扎波羅熱梅（Zaporizhzhia）利托波爾（Melitopol）等地的打擊節奏，顯示相關地區對即將到來的反攻行動十分重要，烏克蘭南部和東部據信是烏軍最有可能發動反攻的地點。

分析稱，賦予烏軍發起反攻的動力，來自於西方國家近期提供的軍備，包括之前運抵的坦克和裝甲運兵車等。

本文獲《聯合早報》授權轉載

