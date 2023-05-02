IMF總裁：利率上升暴露銀行業脆弱性

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）說，利率的快速上升「暴露了金融領域的脆弱性」，警告銀行業須警惕額外風險。



彭博社報道，格奧爾基耶娃星期一（5月1日）參加米爾肯研究所全球會議時說，銀行業領導者需要「預測衝擊，並在衝擊發生時準備好採取行動，因為衝擊將會到來」。

格奧爾基耶娃補充說：「我們在過去幾年所經歷的是一系列不可想像的事件，冠病疫情、烏克蘭戰爭等事件促使（銀行業）在多年保持低利率後，加速利率上升。」

在格奧爾基耶娃作出這一評論之際，美國監管機構正努力維持銀行業的穩定性。在美聯儲激進加息下和銀行業因儲戶加速提款而受到衝擊，導致三家美銀行在兩個月先後倒閉。

今年4月，IMF曾發出警告，指銀行系統的動盪或拖累經濟增長，而金融市場則處於脆弱和緊張的情況。但美國財政部強調美國銀行體系仍然穩健堅韌。

IMF將今年的經濟增長前景下調至2.8%，並警告進一步下行風險，因為金融領域的壓力加劇了貨幣政策收緊和俄羅斯入侵烏克蘭的造成的困境。

格奧爾基耶娃還指出，經濟分裂和地緣政治緊張局勢將在未來五年內拖累全球國內生產總值。

本文獲《聯合早報》授權轉載

