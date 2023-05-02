石油收入增加財政趨穩　傳俄羅斯將買人民幣充實外匯儲備

儘管美歐多國相繼對俄羅斯實施了多輪制裁，但隨着石油收支增加使公共財政趨穩，俄羅斯或在本月內重新購買人民幣充實外匯儲備。



彭博社經濟研究星期一（5月2日）指出，俄羅斯的能源收入有望超出目標水平，使當局能在5月恢復購買外匯，預計最初的交易額為每個月2億美元（約15.6億港元）左右的人民幣。

受美歐制裁影響，人民幣成為俄羅斯的主要交易貨幣之一，俄羅斯仰賴人民幣以對約1540億美元財富基金進行交易。

據悉，俄羅斯財政部將於本週晚些時候發布相關公告。

為了彌補預算赤字，莫斯科出售了外匯儲備中的人民幣資產。但在過去兩個月，這類出售已在減少，4月的出售總額接近2月的一半水平。

自由控股公司Freedom Holding Corp分析師米爾查科娃（Natalia Milchakova）說：「對於市場來說，俄羅斯重新開始充實（外匯儲備）而不是動用儲備，這一點很重要……這甚至可能對盧布產生積極影響。」

人民幣在俄交易總額3月升至39%創紀錄

據俄羅斯聯邦中央銀行4月公布的數據，3月份人民幣在俄羅斯外匯市場交易的總份額升至創紀錄的39%，美元的份額則下跌至34%。

據了解，早在2022年，俄財政部就開始以人民幣代替美元進行市場交易。分析指出，今年年底前，人民幣在俄羅斯金融市場的交易量或將超過美元和歐元的總和。

本文獲《聯合早報》授權轉載

