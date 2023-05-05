一度指控俄羅斯　烏克蘭後證基輔自行擊落己方無人機

烏克蘭首都基輔的防空系統5月4日擊落在總統辦公室附近區域的一個無人機。總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）起初稱那是敵方無人機，但後來烏空軍承認那是烏克蘭的無人機，因為它失去控制而決定將之擊落。



它在一份聲明中說，Bayraktar TB2無人機在預定的飛行安排中，於當地時間晚上8時（香港時間5日早上1時）在基輔地區失去控制。

內文稱部門決定將其擊落，「因無人機在首都天空不受控制地出現可能會導致不良後果」。它說墜落的無人機沒造成傷亡。

是次事件發生，正值俄羅斯指控烏克蘭3日對克里姆林宮發動無人機襲擊，企圖刺殺俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）。他當時不在克宮。烏克蘭否認涉事，指控克宮自導自演，目的是讓戰事升級。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov） 4日稱毫無疑問美國是事件幕後黑手，惟未提供證據。

另一方面，現受俄羅斯控制的克里米亞半島（Crimea）4日稱，一架無人機在當地時間晚上7時（香港時間5日凌晨零時）在別利別克空軍基地（Belbek airfield）附近被擊落。

基地所在的塞瓦斯托波爾市（Sevastopol）市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）在應時通訊應用程式Telegram發布上述消息。