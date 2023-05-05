美國民調：近半受訪者憂慮銀行存款不安全

將近一半的美國成年受訪者表示擔心在銀行和其他金融機構的存款安全，其擔憂程度與2008年金融危機期間持平或甚至更高。



彭博社報道，星期三（5月3日）公布的蓋洛普（Gallup）民調顯示，在經歷了15年來最嚴重的銀行倒閉浪潮後，48%的美國受訪者對其資金感到非常或中等程度的擔憂。僅20%的受訪者表示根本不擔心。

擔憂程度的分化與黨派陣營界限有些一致，55%的共和黨受訪者表示擔心自己的存款，而僅36%的民主黨受訪者表示擔心。這幾乎是金融危機期間黨派立場分化的鏡像版，時任總統為共和黨人布殊（George W. Bush）。

蓋洛普的美國民調高級編輯布雷南（Megan Brenan）說：「同樣的因素在發揮作用，與共和黨人入主白宮時的觀點相比幾乎是完全倒過來……我們知道，如今經濟觀點很大程度上受到政治的影響。」

沒有大學學歷的受訪者和年收入不到10萬美元（78萬港元）的受訪者的擔憂程度也明顯更高，即使聯邦存款保險公司對不超過25萬美元的存款提供擔保。

該民調於4月3日至25日期間對1,013名成年美國人進行了電話調查。誤差幅度為±4個百分點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

