環球時報批評尹錫悅　韓駐華大使館提抗議

韓國駐中國大使館5月5日表示，關於中國《環球時報》及其英文版在報道韓國總統尹錫悅訪問美國時使用失當措辭、進行無端指責的做法，館方已正式提出抗議。



根據韓聯社，韓國駐中國大使館5日在寫給2間傳媒的信函中稱，相關社評以偏頗視角和煽動性、刺激性的失當措辭，對韓國元首和韓國政府追求地區和平穩定的外交政策進行毫無客觀依據的一股腦貶低，韓方對此表示強烈遺憾，並敦促其採取措施避免類似情況再次發生。

館方還說，兩間傳媒以低俗到難以啟齒的表達方式、無端指責韓國元首的部份內容，甚至讓人懷疑這還能否稱得上是有體面媒體發布的稿件，倘若韓國傳媒以同樣方式連日刊文指責中國領導人，中國人民又會作何感想，奉勸其將心比心，慎重地換位思考。

大使館稱，這種做法對於韓中關係的健康成熟發展毫無裨益，只會助長兩國國民對彼此的負面認知，傳媒刊載文章需更慎重。

《環球時報》和其英文版4月23日發布社評對尹錫悅訪美前涉台言論進行強烈指責後，同月28日刊登另一篇社評引述評價稱，在韓國歷屆政府中，尹錫悅政府或是對美國最不具有民族獨立意識的韓國政府。

報道指，韓國駐外使館回應駐在國傳媒錯誤報道並不罕見，但對評論內容表述及偏頗性正式提出抗議並對外公開這一消息則比較罕見。