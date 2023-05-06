中企擬購美國空軍基地附近工廠　華府加強交易審查

一家中國企業嘗試購買美國北達科他州空軍基地附近的玉米加工廠，引發華盛頓的密切關注。白宮將對八個州屬的軍事基地附近的房地產交易加強審查。



據彭博社星期六（5月6日）引述知情人士報道，美國財政部正建議外國投資委員會（CFIUS）將軍事基地列為「敏感設施」名單中，以審查這些「敏感設施」周遭的房產交易會否對美國國家安全構成風險。

這八個具有軍事基地的州屬包括加州、德州、南達科他州、北達科他州、艾奧瓦州和亞利桑那州。如果上述條例通過，外國投資委員會的管轄權將擴大至40個基地100英里（161公里）範圍內的房地產交易。

中國食品加工龍頭阜豐集團的美國子公司去年10月計劃以7億美元購買北達科他州大福克斯市北邊的一座玉米濕磨加工廠，而這塊地離擁有機密無人機技術的大福克斯空軍基地不到20英里，引發機密技術可能外泄的擔憂。美國空軍今年2月在一封公開信中稱，這項交易具有安全風險。大福克斯市市長同月也叫停了這項交易。

隨着中美關係緊張，中國人在美國購買土地所有權的議題也被升級為國安問題。今年2月，美國德州擬禁止包括中國、伊朗、朝鮮和俄羅斯四國的政府、公司和個人購買德州地產，引起當地中國公民發起遊行抗議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

