研究：德國至2060年將減少500多萬勞動力

德國勞動力市場和職業研究所（IAB）星期五（5月5日）公佈研究預測指出，德國就業市場在未來幾十年將顯著萎縮。



據專家預測，到2060年，德國潛在勞動力可能會從4570萬減少到4040萬，下降幅度超一成。該預測考慮到了人口變化、出生率、人口移入和移出等因素。

據預測，到2060年將僅有7260萬人居住在德國，比現在減少約1000萬。每年到德國的淨移民數將從2020年的22萬人減少到10萬6000人。從歐盟國家到德國的移民數將減少，從非歐盟國家到德國的移民數將增加，與此同時，從德國移出的人數將增加。

IAB經濟學家韋伯（Enzo Weber）認為，應對勞動力市場萎縮的着手點是減少失業和繼續接受移民。在勞動力移民方面，與歐盟相比，第三國將變得愈來愈重要。因此必須進一步消除障礙，同時需做更多工作以確保移民在勞動力市場上立足並找到在德國長期的發展前景。

韋伯同時說，提高出生率對於穩定潛在勞動力也很重要。一個可以平衡工作和家庭的社會對此發揮關鍵作用。提供兒童托育，靈活而差異化的工作模式等也會有所助益。

本文獲《聯合早報》授權轉載

