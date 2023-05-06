韓駐華大使館致函抗議中國媒體涉尹錫悅訪美評論

韓國駐華大使館5月5日稱已對中國官媒《環球時報》及其英文版報道韓國總統尹錫悅訪美消息時使用失當措辭無端指責的做法，正式提出抗議。



韓國大使館4日在向兩個媒體發送的信函中指出，有關社評以偏頗的視角和煽動性、刺激性的失當措辭，對韓國元首和韓國政府追求地區和平穩定的外交政策進行了毫無客觀依據的一股腦貶低，韓方對此表示強烈遺憾，並敦促其採取措施避免類似情況再次發生。

使館方面還指出，兩家媒體以低俗到難以啟齒的表達方式無端指責韓國元首的部分內容，甚至令人懷疑這還能否稱得上是有體面的媒體發布的稿件。如果韓國媒體以同樣的方式連日刊文指責中國領導人，中國人民又會作何感想，奉勸其將心比心，慎重地換位思考。

館方稱，這種做法對於韓中關係的健康成熟發展毫無裨益，只會助長兩國國民對彼此的負面認知，媒體刊載文章需要更加慎重。這種做法對韓中關係的負面影響造成的一切責任，須由貴報社自負。

《環球時報》和其英文版上月23日發布一篇社評，對尹錫悅在訪美前的涉台言論進行強烈指責。之後，《環球時報》上月28日刊登另一篇社評稱，有評價說，歷屆韓國政府中，尹錫悅政府可能是對美國最不具有民族獨立意識的，這次訪美無疑印證了這個評價。

韓聯社6日稱，韓國駐外使館對駐在國媒體的錯誤報道予以應對並不罕見，但對評論內容的表述和偏頗性正式提出抗議並對外公開這一消息則比較罕見。