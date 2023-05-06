蘇丹衝突雙方代表今在沙特吉達會晤

蘇丹（Sudan）軍方兩派勢力5月5日繼續在首都喀土穆（Khartoum）交火，惟交戰雙方蘇丹政府軍及快速支援部隊（Rapid Support Forces，RSF）已派代表往沙特阿拉伯（Saudi Arabia）出席6日稍後時間於吉達（Jeddah）舉行的談判。



蘇丹3名官員向美媒說，雙方是在沙特阿拉伯及美國調停下進行談判。他們說，沒有會談時長的資料可提供。

這會是雙方4月15日爆發衝突以來兩派首次接觸。

聯合國駐蘇丹特使佩爾特斯（Volker Perthes）稱這次會議可能是「探索性的」，而不是具體的，並補充說，實現「持久停火」需要不止1次會議。

聯合國人權理事會下週會就蘇丹內戰召開特別會議。路透社稱會議在英國、美國、德國和挪威要求下召開，這建議也獲另外47個成員國支持。

聯合國稱如內戰持續，未來數月可能導致1,900萬人出現飢餓或營養不良。

聯合國秘書長古特雷斯的發言人稱，聯合國世界糧食計劃署（WFP）預計，如內戰持續，嚴重缺乏糧食的人口數量將增至200到250萬人，這意味着，未來3到6個月內，嚴重缺乏糧食的人口將達1900萬。