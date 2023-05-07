日媒：日韓首腦料重申重啟中日韓對話重要性

日本首相岸田文雄5月7日訪韓，與韓國總統尹錫悅舉行首腦會談。多名日本外交消息人士透露，岸田將在日韓首腦會談上，重申早日重啟中日韓3國對話的重要性。



日本共同網引述消息人士說，中日韓希望能於2023年內舉行被稱為「中日韓峰會」的首腦會談，並為此進行協調。通過重啟日韓，以及日中的高級別對話，2019年12月後中斷至今的3國對話有望重回正軌。

不過，由於岸田可能會於2023年內解散眾議院舉行大選，所以也有分析認為，中日韓3國對話的日程協調可能會受影響。

另一方面，彭博社引述消息人士報道，岸田訪韓期間，兩國元首將共進晚餐，韓方預計將準備韓式酒飲，包括「炸彈酒」——啤酒混合燒酒，來招待岸田文雄。「炸彈酒」在韓國是經常出現在同事和友人聚會上的常見酒飲。

知情人士透露，日韓元首會談結束後，尹錫悅夫婦將邀請岸田文雄夫婦到總統官邸，並為兩人準備國賓晚宴，其中一道菜餚將是韓式炭火烤肉。宴席上除了清酒還會有「炸彈酒」。

韓國總統辦公室5日說，為期兩天的韓日首腦會談將討論針對朝鮮核威脅的安全合作及情報共享、半導體等經濟產業領域的合作、社會文化交流等議題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

