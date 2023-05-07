岸田文雄抵步韓國　與尹錫悅會面

日本首相岸田文雄5月7日抵步韓國首爾，稍後將與總統尹錫悅會面。日本共同社報道，岸田文雄將在會上，提出早日重啟中日韓三國對話。



日本放送協會（NHK）報道，岸田早上自東京羽田機場出發，專機在當地12時左右降落首爾軍用機場，正式展開訪問行程。

岸田出發前對記者表示，希望基於信任關係，與尹錫悅就日韓關係、國際和地區局勢等議題坦率交換意見。岸田又指，日韓自3月以來開始在經濟、防衛等領域，進行各層級的對話。

圖為5月7日，岸田文雄抵步韓國首爾機場，展開訪韓行程。（Reuters）

岸田在7日前往韓國，進行一連兩日的訪問，期間將與總統尹錫悅會面。日本共同社引述外交消息人士指，岸田將在會上，提出早日重啟中日韓三國對話。

中日韓對話自2019年12月後中斷至今，報道指中日韓三國已希望在2023年內重啟對話，並為此進行協調。報道指具體步驟可能先透過工作級別磋商，進而發展至外長會談，並舉行首腦會晤。

韓國總統辦公室表示，岸田抵步後會先前往位於首爾銅雀區的國立顯忠院參拜。尹錫悅將在首爾龍山總統府為岸田舉行歡迎儀式，並舉行會談討論多項議題，包括針對朝鮮核威脅的安全合作及情報共享，以及半導體等經濟、科技領域合作，兩人亦會共晉晚餐。