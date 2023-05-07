巴菲特與芒格談中美：需友好相處　製造衝突是愚蠢

美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）5月6日舉行年度股東大會。巴菲特在股東大會上表示，中美兩國都有繁榮發展的前景，兩國需要友好相處、彼此理解，不做破壞雙方關係的行為。



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巴菲特說：「中美兩國都具有競爭力，都能達成繁榮發展的前景。中國將會成為更好的國家，美國也可以如此。兩國需要友好相處，考慮到以後的200多年，這幾乎是必須的。政府的工作非常重要，雙方應當要理解彼此，不做破壞雙方關係的事情。」

此外，他的拍檔、巴郡副董事長芒格（Charlie Munger）也在股東大會上表示，在中美兩國間製造衝突的一切行為都是相當愚蠢的，美國應該和中國搞好關係。

他說：「我覺得我們應該做的就是跟中國搞好關係，我們需要跟中國進行很多的自由貿易，這是我們共同的利益。我覺得這一切都很明顯，這能給我們帶來更多的安全性，讓更多的創意成為可能。想想蘋果公司（Apple Inc.）通過與中國這個大供應商建立夥伴關係所做到的成就，這對蘋果和中國雙方都有好處。這是我們與中國在做的生意，在兩個國家間製造衝突的一切行為都是相當愚蠢的。」