出席查理斯加冕禮晤英國政要　韓正：中英合作基礎好潛力大

據中國外交部網站消息，當地時間2023年5月5日至6日，國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正應邀在倫敦出席查爾斯三世國王加冕儀式及相關活動。在英期間，分別與英國首相蘇納克、威爾斯親王威廉王儲等進行簡短會見，並與副首相道登舉行了會見。



韓正表示，全球化時代各國經濟深度聯繫。中國正持續推動高質量發展，並將進一步推進高水平對外開放，願同英方加強合作，互利共贏，共同發展。中英合作基礎好、潛力大。近年來，中英貿易投資持續增長。英國已成為中資企業赴歐投資的重要目的地，希望英國政府為中資企業營造公平、公正、非歧視的投資環境。英國也是中國留學生和遊客的重要目的地，希望英方為中國留學生提供良好、安全的學習和生活環境，為中國遊客提供安全和便利。

韓正指出，中英都是經濟全球化、多邊主義和自由貿易的支持者、推動者和受益者。中方願同英方在相互尊重、平等相待的前提下，就廣泛議題開展交流，增進理解，縮小分歧，共同推動雙邊關係健康穩定發展，造福兩國和世界。

英方表示，英中都是聯合國安理會常任理事國，在國際事務中發揮重要作用。英方高度重視發展英中關係，視此行為推動雙邊關係的重要契機，期待同中方加強高層交往，進一步擴大經貿合作，並在衛生健康、氣候變化、全球穩定等更廣泛的議題上加強合作，共同努力構建穩定和建設性關係，讓中資企業、中國留學生和遊客感到受歡迎和安全。