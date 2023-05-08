中國外交部：以美國為首的北約應認真反省自身罪行

中國外交部發言人汪文斌5月8日在例行記者會上表示，以美國為首的北約應當認真反省自身犯下的罪行，停止挑動地區矛盾，停止製造分裂動蕩。



24年前的5月7日，以美國為首的北約轟炸中國駐南聯盟大使館。

汪文斌對此表示，1999年5月7日，以美國為首的北約轟炸中國駐南聯盟大使館，造成3名中國記者遇難，20多名中國外交人員受傷，中國人民不會忘記他們為捍衛真相公平和正義付出的鮮血和生命，也不會忘記以美國為首的北約犯下的這一野蠻罪行。

發言人指出，北約一方面聲稱是區域性防禦性組織，一方面不斷渲染地區緊張局勢，製造陣營對抗。冷戰後，以美國為首的北約一再點燃衝突的引線，將戰火燃向世界，從波黑到科索沃，從伊拉克到阿富汗，從利比亞到敘利亞，據不完全統計，僅2001年後，北約發動和參與的戰爭就導致數10萬人喪生，數千萬民眾流離失所。

汪文斌強調，近一段時期，北約持續東進亞太，挑動陣營對抗，破壞地區和平穩定，已經引起地區國家高度警惕。如今在中國駐南聯盟被炸使館舊址上，矗立着一座紀念碑，上面鐫刻着緬懷烈士，珍愛和平。以美國為首的北約應當認真反省自身犯下的罪行，徹底摒棄過時的冷戰思維，停止挑動地區矛盾，停止製造分裂動蕩，真正為促進歐洲和世界的和平穩定長治久安做點實事。