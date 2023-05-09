德國稱北京推遲中德財長會談　議員：疑因德教育部長訪台

德國政府稱，中國財政部推遲了原定於星期三（5月10日）舉行的中德財長會議。



據彭博社星期二（9日）報道，德國財長林德納的發言人卡爾維（Nadine Kalwey）在例行新聞發佈會上說，林德納與中國財長劉昆的會談因「日程安排原因」而推遲，「中方臨時提供了另一個會談日期」。

但卡爾維說，德國政府在後勤上無法安排林德納在這一日期應約。卡爾維也沒有透露林德納和劉昆何時會面，僅說明會在晚些時候舉行。

林德納原本規劃本週出訪北京，與劉昆等人會談，為下個月的中德政府磋商會議奠定一些基礎，這是林德納首次以財政部長的身份出訪北京。結束訪華行程後，林德納星期四（11日）將前往日本新潟參加七國集團財長和央行行長會議。

在中國政府推遲中德財政會晤前，德國教育及研究部長施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）才因訪台招致北京的批評。

林德納和瓦青格都隸屬於德國執政聯盟三大政黨之一自由民主黨，其中林德納是自由民主黨主席。有輿論認為，中德財長會談被北京推遲與瓦青格訪台有關。

自由民主黨負責外交的議員羅森崔特（Frank Muller-Rosentritt）星期二就在臉書發文說，林德納的北京行被取消與瓦青格訪台有關，並批評中方突然延後行程是「對德國財政部長和自由民主黨無禮的冒犯」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

