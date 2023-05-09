指《環時》不接受韓方批評　韓國駐華大使館表不滿

對於中國《環球時報》日前再發表社評表示難以認同和接受韓駐華使館提出的批評和要求，韓駐華使館表示不滿和遺憾。



據韓聯社報道，韓國駐華大使館官員星期一（5月8日）說，使館方面日前敦促個別中國媒體不要再對韓國領導人和韓國外交政策進行無理譴責的要求，但未被接受，對此深表不滿和遺憾。

該官員稱，綜合考慮韓中關係的相互依存性和互惠性，並為推動雙邊關係健康成熟發展，有必要慎重對待有關問題。中國官媒的相關報道有可能對韓中關係產生負面影響。

《環球時報》中英文版於4月23日及28日刊發《這件事上，韓國外交的「國格」碎了一地》和《尹錫悅這次訪美印證了一個評價》兩篇社評，對韓國總統尹錫悅在訪美前的涉台言論進行強烈指責，還稱尹錫悅政府可能是歷屆韓國政府對美國最不具有民族獨立意識的。

韓國駐華使館本月4日就此向《環球時報》發函提出抗議，並敦促《環球時報》採取措施避免類似情況再次發生。對此，《環球時報》星期一再刊出社評，稱一個外交機構以堪稱「粗暴」的方式干涉別國媒體的獨立報道，是不能接受的；而抗議函中提出的觀點以及指責，也難以認同。

社評指出，對尹錫悅政府「媚美親日的屈辱外交」最嚴厲的批判來自韓國國內，如果不是因為在涉及中國核心利益，中國人根本沒有興趣去評價。但韓方最近一些涉華公開言行，在中國社會引起了強烈的反感和警惕，這才是助長兩國民間「負面認知」的罪魁禍首。

中國外交部發言人汪文斌星期一則說，媒體的觀點不代表中國政府立場，但反映了當前中國國內的民意，管好源頭是避免負面輿論的關鍵，希望韓方為此多做建設性的努力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

