美媒：Google投資《紐約時報》買新聞內容　3年付1億美元

網路搜尋引擎Google和美國報章《紐約時報》（New York Times）簽訂一項廣泛協議。協議項下Google未來3年內將向《紐約時報》投資約1億美元（約7.8億港元），將允許《紐約時報》新聞內容呈現在Google母公司Alphabet的部份平台。



《華爾街日報》及路透社引述知情人士稱，協議項下包括讓《紐時》新聞內容在Google的深度新聞平台Google News Showcase上呈現。這平台一個向出版商付費的產品，讓出版商能在Google News和一些其他Google的平台上雖現其所生產的新聞內容，儘管平台目前還未在美國推出，但已在德國、澳洲及巴西面市。

《紐時》2月宣布擴大和Google的協議範圍，包括內容分發及訂閱，另外還包括使用Google的工具進行營銷，以及廣告產品試驗。

Google發言人稱不會與合作夥伴分享商業協議的細部項目。

Google和《紐時》迄今尚未回應《路透社》的置評請求。

《華爾街日報》9日稱，在新聞出版商應對廣告市場放緩之際，這筆交易為《紐時》提供額外的收入來源。該公司2022年的收入為23.1億美元，按年增11%。這筆交易也足以抵消《紐時》的收入損失。Facebook母公司Meta Platforms在2022年告訴出版商，不會續簽在Facebook新聞標籤上展示其內容的合同。《華爾街日報》當時稱，Meta向《紐時》支付的年費略高於2,000萬美元。