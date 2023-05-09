中阿巴三方外長聯合聲明：不干涉阿富汗內政　人道援助須脫鈎政治

俄羅斯衛星通訊社北京5月9日電 第五次中國—阿富汗—巴基斯坦外長日前舉行對話併發表聯合聲明，強調不能干涉阿富汗內部事務，要推進阿富汗和平、穩定與重建。



據中國外交部網5月9日消息，中國國務委員兼外長秦剛、阿富汗代理外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）、巴基斯坦外長比拉瓦爾（Bilawal Bhutto Zardari）5月6日在伊斯蘭堡舉行第五次中阿巴三方外長對話。三方認為，一個和平、穩定和繁榮的阿富汗符合本地區共同利益，外長們強調中阿巴三方合作對推動這一目標至關重要。三方決心本着相互尊重、平等協商、互利共贏原則，進一步深化和擴大政治、發展、安全三大領域合作。

三方強調有必要解決對本地區和全球安全造成嚴重威脅、直接影響整個地區穩定和經濟繁榮的安全挑戰。

三方同意，加強安全、有組織犯罪、毒品走私等方面協調與合作，呼籲國際社會就此加強雙多邊合作，並向相關國家提供必要物資、裝備、技術援助。

三方強調有必要不允許包括「巴塔」「東伊運」等在內的任何個人、團體和政黨利用本國領土損害和威脅地區安全與利益，從事恐怖主義行為和活動。三方強調不能干涉阿富汗內部事務，要推進阿富汗和平、穩定與重建。

外長們強調，幫助阿富汗增強經濟活力、探索多個現實可行途徑對阿富汗經濟復蘇緊迫且重要。為此，外長們同意進一步支持阿富汗重建，就開展三方投資合作的可能性進行探討，以推進產業發展和增加就業。

三方表示將團結阿富汗人民，強調向阿富汗人民提供持續和緊急人道主義援助的重要性，包括彌補人道主義行動資金缺口的緊迫性。外長們強調對阿富汗人民的人道主義援助必須與任何政治考量脫鈎。

三方重申支持阿富汗充分挖掘其作為地區互聯互通樞紐的潛力。重申將在共建「一帶一路」框架下推進中阿巴三方合作，推動中巴經濟走廊向阿富汗延伸。三方強調既有項目包括中亞—南亞1000千伏輸變電項目、土庫曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度天然氣管道、跨阿富汗鐵路等將提升地區互聯互通水平，確保本地區人民經濟振興和繁榮。

外長們呼籲國際社會與阿富汗方面開展建設性接觸，支持相關機制和平台特別是阿富汗鄰國協調合作機制加大與阿富汗臨時政府的對話和建設性接觸。三方敦促國際社會幫助阿富汗有效禁毒併發展替代種植，增強自主和可持續發展能力。

三方敦促那些對阿富汗當前局面承擔責任的相關國家，為了阿富汗人民利益，解除對阿富汗單邊制裁，歸還屬於阿富汗的海外資金，為阿富汗經濟發展和繁榮創造機會。