馮德萊恩抵基輔慶歐洲日　與澤連斯基會談

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）星期二（5月9日）抵達基輔，慶祝和平與團結的歐洲日，並將與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）舉行會談。



綜合路透社和法新社報道，馮德萊恩當天發推文說：「很高興能回到基輔，我們所珍視的信仰在這裏的每一日都得以捍衛。」

在火車上的一名記者說，馮德萊恩從波蘭乘夜車來見澤連斯基，並就烏克蘭尋求最終加入歐盟的問題開展工作。

澤連斯基下令，烏克蘭將5月9日定為歐洲日並慶祝此日，這與布魯塞爾相同，摒棄了前蘇聯的軍事勝利日傳統。馮德萊恩在火車上告訴記者：「我非常歡迎澤連斯基將5月9日定為歐洲日的決定。烏克蘭是我們歐洲大家庭的一部分。」

在馮德萊恩抵達前不久，烏克蘭空軍說，在星期一（8日）至星期二的夜間，它擊落了俄羅斯發射的25枚巡航導彈中的23枚。基輔的空中警報在她到達前約一個小時結束。

馮德萊恩說，她將與澤連斯基進行實際、詳細的會談。兩人將討論歐洲為烏克蘭部隊增加砲彈供應的戰略，以及基輔明年急劇增長的財政需求。她還將向澤連斯基介紹布魯塞爾針對支持俄羅斯戰爭機器，以及尋求繞過現有管制的公司的第11輪制裁方案。

本文獲《聯合早報》授權轉載

