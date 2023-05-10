日法外長防長2+2會議　重申台海和平穩定重要性

日本和法國周二（9日）以視像方式舉行外長及防長2+2會議，兩國會後發表聯合聲明稱，對東海和南海局勢嚴重關切，反對試圖單方面改變現狀，強調台海和平安定的重要性，重申對台灣議題的基本立場不變。



這是日法第7次舉行2+2會議，對上一次為2022年1月，參加者包括日本外相林芳正與防衛大臣濱田靖一、法國外長科隆納（Catherine Colonna）與國防部長勒科爾尼（Sébastien Lecornu），雙方會談約1小時40分鐘。

雙方會後發表聯合聲明，除對東海與南海情勢升溫表達嚴重關切，也稱考慮到當前嚴峻的安全保障環境，日法應加強防衛合作，加速討論簡化日本自衛隊與法軍共同訓練並互訪的「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement, RAA）。

共同聲明表示，對於俄羅斯入侵烏克蘭，雙方在制裁俄羅斯方面保持同一立場，並將對烏克蘭提供必要支援。雙方又要求蘇丹交戰雙方立即停止敵對行為，日方感謝法方協助撤離日本僑民。

雙方在會上也再次確認台海和平穩定的重要性，敦促以和平方式解決兩岸問題，確認日法兩國對台灣議題的基本立場不變。 雙方一致同意必須加強日法在安保防衛領域，以及包括在聯合國安全理事會在內國際領域的密切合作。