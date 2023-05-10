朔爾茨稱不應與中國脫鈎但需「去風險」　中國對抗色彩日漸濃烈

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）敦促歐盟降低對中國的依賴，又稱中國的行事方式越來越像對手和競爭者，而非夥伴，但同時贊同不應與中國脫鈎，而是應當進行「明智的去風險」。



朔爾茨5月9日在斯特拉斯堡紀念「歐洲日」時對歐洲議員發表講話，闡述了他對歐盟改革和擴張的願景，稱如果歐盟要發揮全球領導者的作用，就必須在包括對華關係等問題上發出一致的聲音。

「我們與中國的關係可以很好地用夥伴、競爭者、系統性對手這三個詞來概括，雖然毫無疑問的是，中國方面對抗和競爭的色彩日漸濃烈，」朔爾茨表示歐盟知悉這一變化，也在據此做出回應。

朔爾茨說，他贊同歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的觀點，即歐盟27國不應當立即與中國脫鉤，而是應當進行「明智的去風險」。

朔爾茨指出，歐盟應當與所謂的全球南部國家接觸，提供能夠在非洲、亞洲和南美洲實地創造就業和財富的新夥伴關係和貿易協定。他說，這也有助於降低經濟上對中國的依賴。

負責歐盟外交事務的歐盟對外行動署（EEAS）正在制定一項新的對華戰略，將由成員國進行商討。

本文獲《聯合早報》授權轉載

