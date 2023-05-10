巴基斯坦冀用人民幣購買俄羅斯石油

巴基斯坦政府表示，由於巴基斯坦和中國有貨幣互換安排，希望能以人民幣購買俄羅斯的石油。



巴基斯坦電力部長達斯特吉爾汗（Khurram Dastgir Khan）上週末接受彭博社採訪時說，巴基斯坦近期已下單訂購一批俄羅斯石油，且第一批的付款以美元支付，但巴基斯坦希望接下來能改以人民幣支付俄羅斯石油。

他表示：「我們希望這能成為一個長期安排，作為盧比和人民幣的交易。」他還說，「也許這種貨幣互換（盧比與人民幣）需要擴大規模，以便我們利用可能出現的其他機會。」

據每日經濟新聞早前報道，巴基斯坦採購的首批75萬桶原油最早將於6月靠岸。巴基斯坦已經同意為每桶原油支付50至52美元的價格，而七國集團對俄羅斯石油的價格上限為每桶60美元。這筆交易將由中國銀行促成。

彭博社報道稱，巴基斯坦此舉不僅符合俄羅斯希望擺脫美元和歐元出口的願望，也有利於推動人民幣國際化，以削弱美元在國際社會的主導地位；使用人民幣進口石油對巴基斯坦也有好處，因為巴基斯坦嚴重依賴能源進口，該國也在嘗試重啟國際貨幣基金組織的65億美元救助計劃，避免該國陷入債務違約的境地。

中、印兩大俄羅斯石油進口國已逐漸使用人民幣、盧布或迪拉姆（阿聯酋的貨幣）支付進口產品。在全球貿易市場中，人民幣相比美元雖仍微不足道，但似乎正獲得牽引力。如全球最大的硬木紙漿生產商、巴西企業Suzano SA正考慮以人民幣向中國出售其產品；孟加拉最近也與俄羅斯達成協議，一座位於達卡的核電站建造所需的3億美元款項將以人民幣結算。

本文獲《聯合早報》授權轉載

