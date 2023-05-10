德國總理朔爾茨晤秦剛　稱願就烏克蘭危機同中方加強溝通

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）2023年5月10日在柏林會見中國國務委員兼外長秦剛。據中國外交部表示，朔爾茨談到德方重視中國的作用和影響力，願就烏克蘭危機等重大問題同中方加強溝通。



中國外交部發文指，朔爾茨請秦剛轉達對中國領導人的誠摯問候，朔爾茨表示非常期待在德國舉行德中第七輪政府磋商，稱這是一次重要的磋商，作為東道國，德方正積極籌備，願同中方共同努力，確保取得積極成果。

他稱在世界多極化背景下，應堅持各方平等，共同維護世界和平，德方重視中國的作用和影響力，願就烏克蘭危機等重大問題同中方加強溝通。

中國外長秦剛訪問德國，5月9日與德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在柏林舉行聯合記者會（Reuters）

外交部指，秦剛向朔爾茨轉達中國領導人的親切問候。秦剛表示，中國國家主席習近平作出「百年未有之大變局」的戰略判斷，朔爾茨總理提出「全球時代轉折」，兩者有契合之處，面對變亂交織的世界，國際社會應加強合作，攜手應對挑戰。

他稱此次訪德主要目的是為兩國第七輪政府磋商做準備，作為具有重要影響力的國家和全方位戰略夥伴，中德加強對話合作，有利於為世界注入更多穩定性、確定性和正能量，中方期待與德方一道，推動磋商取得豐碩成果。

秦剛說，在烏克蘭問題上，中方的立場就是勸和促談，戰事延宕只會造成更多苦難，應盡快停火止戰，通過對話實現政治解決，尋找歐洲長治久安之道。