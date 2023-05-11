拜登將與習近平通話？　中國外交部：沒有這方面信息

美國總統拜登（Joe Biden）5月10日被問到何時會與中國國家主席習近平通話時，他稱有關工作已取得進展。中國外交部11日回應指，沒有這方面的信息，又稱關鍵是美方不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制，不能說一套做一套。



中國外交部11日的例行記者會上，有記者指拜登稱正在安排與習近平的通話，詢問中方能否確認並提供更多細節，又問到據報美方正努力促成同中方各部門官員通話或會見，中方如何看待美方加強接觸的努力，有人稱中方反應不夠熱情，這種說法是否恰當。

中國外交部發言人汪文斌表示「關於第一個問題，我沒有這方面的信息」。

他之後指「關於第二個問題，我要告訴你的是，中美之間保持著溝通。」他稱關鍵是美方不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制，不能說一套做一套，「我們敦促美方端正對華認知，尊重中方的底線紅線，停止損害中國的主權、安全、發展利益，同中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展正軌。」

美國總統拜登（Joe Biden）5月10日在紐約出席活動時，被問及何時會與中國國家主席習近平通話。拜登指，有關工作已取得進展，對話有望成功舉行，但未有談及通話時間。

彭博社11日引述知情人士稱，華府正試圖通過向中方提出多層級會面及通話要求，緩和中美緊張局勢及安撫歐、亞盟國，並希望從低層官員接觸逐步推進至兩國領袖對話。