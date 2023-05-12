彭博社：G7廣島峰會將討論共同應對中國「經濟脅迫」

美媒引述知情人士稱，儘管細節上還未達成一致，但七國集團（G7）計劃在5月發表聲明，共同應對來自中國的「經濟脅迫」。



據彭博社星期四（5月11日）報道，雖然G7成員國希望在協調應對中國在經濟領域的行動方面做得更好，但要簽署切實措施則會更加複雜。知情人士透露，官員們仍在討論向中國傳遞訊息的強硬程度，以及可能採用的具體工具。

知情人士稱，美國將在下星期（5月19日至21日）在日本廣島召開的領導人峰會中，倡導其他G7國家對北京採取更強硬的立場，但歐洲國家則更傾向於加強協調和提出一般性警告。各國領導人預計將在廣島峰會期間，就中國問題、尤其是一份有關經濟安全的單獨文件，進行私下討論。

知情人士還稱，各國預計討論的「經濟脅迫平台」，將允許G7在應對貿易和投資限制、抵制，及網絡攻擊等威脅上協調各自的行動。不過他們也說，這樣的機制不太可能包括對敵對經濟行動的自動回應，並稱歐洲成員國尤其反對預定反制措施。

另一方面，針對有關G7將要求中國遵守國際規則的報道，中國外交部發言人汪文斌星期四在例行記者會上回應相關提問時，批評G7所說的國際規則是「美國第一」、G7主導的「小圈子」規則，並不服務於國際社會的共同利益。

本文獲《聯合早報》授權轉載

