抗議房租700歐元太貴　意大利23歲女校園紮營　全國多地學生響應

全球多地面對生活成本上漲問題，在意大利米蘭，23歲女大學生拉梅拉（Ilaria Lamera）不滿租金愈來愈高，5月初起在學校露營抗議，引發全國多地有學生響應。除了租金外，當地「國民食物」意粉的價格也飆升，引來政府介入，與業界磋商。



綜合意大利傳媒《晚郵報》（Corriere Della Sera）、安莎社（ANSA）報道，來自貝加莫市（Bergamo）、在米蘭理工大學修讀環境工程的學生拉梅拉自5月初起就在校園紮營，她並舉起寫着「不能承受的租金」字句的標語。

拉梅拉向傳媒表示她參觀了無數間房子，租金要每月700歐元（約5,989港元）以上，且其他帳單要再另外支付。

她表示若租住雙人房，價錢會低一些，但條件惡劣，房間又細又髒，並不可行，於是她自年初開始決定從家裏往返學校，但有時會很夜才能回到家，至後來她萌生了在學校露營的想法。

她的做法意外引起其他人仿傚，在米蘭、羅馬、佛羅倫斯、卡利亞里、威尼斯、都靈等地，都有人在校園周圍紮營，抗議租屋成本愈來愈貴的問題。

除了住屋外，食物價格的上升也招致民眾不滿。當地「國民食物」意粉3月的價錢按年上升17.5%，此較意大利消費物價指數按年升8.1%的數字還要高出很多，這是由於小麥失收，令價格飆升。

意大利部長烏爾索（Adolfo Urso）為此要主持委員會會議，與議員、意粉生產商、消費者組織開會，磋商如何解決問題。