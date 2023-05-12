諾獎得主：美國對華敵對或分裂世界　對發展中國家應投資而非說教

諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格里茨（Joseph Stiglitz）指出，美國對中國的「敵對「政策或將使世界分裂成兩大集團，並敦促西方國家應投資發展中國家而不是持「說教」態度。



法新社報道，施蒂格利茨星期五（5月12日）在日本出席七國集團（G7）財政部長會議時對記者說：「我們（西方國家）可能（與中國）正處於某種戰略競爭中，但這並不意味着我們必須敵視（中國）。」

施蒂格利茨警告，美國民主黨人和共和黨人在對中國採取強硬態度方面的競爭，可能會破壞針對氣候變化和其他全球危機的國際行動。他指出，華盛頓近期試圖限制中國對關鍵供應鏈的影響的舉動，不能簡單地以「對北京政治制度的擔憂」來解釋。

另一方面，施蒂格利茨認為，相比於中國，西方國家對發展中經濟體的投資「非常少」，反而經常對這些國家「說教」，並稱美國在拉丁美洲和非洲尤其沒有存在感。

他說：「有一個笑話，西方教發展中國家『該怎麼做』，而中國則給他們錢。」

自星期四（11日）起，七國集團財政部長與中央銀行行長在日本新潟（Niigata）進行為期三天的會議，其他受邀出席的非G7成員國包括新加坡、巴西、科摩羅（Comoros）、印度、印尼和韓國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

