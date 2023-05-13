英國援烏長程導彈創全球首例　美俄烏回應

英國確認向烏克蘭提供「風暴之影」巡航導彈（Storm Shadow）、成為世界上首個在俄烏戰爭中向烏克蘭提供長程導彈的國家後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示感謝。美國5月12日稱這屬於主權決定，俄羅斯擇形容是極端敵對步驟。



英國表示會向烏克蘭提供「風暴之影」巡航導彈（Storm Shadow）後，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）12日與澤連斯基通電話。英國首相府稱，澤連斯基就英方提供長程導彈感謝英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）。

白宮國家安全委員會（NSC）戰略溝通協調員柯比（John Kirby）在記者會上稱：「這是主權決定。每個國家都可自主採取這些決定，也應被允許就這些決定發聲。」

柯比強調，美方在對烏提供遠程導彈方面的政策沒有改變。美國拜登政府多次表示不會向烏克蘭提供遠程導彈。

俄羅斯外交部12日發聲明表示，面對烏克蘭使用英國導彈帶來的威脅，俄方保留採取一切必要措施消除這一威脅的權利。

聲明稱：「俄方認為，這一決定是倫敦採取的又一極端敵對步驟，其意在進一步武裝烏克蘭以及嚴重升級特別軍事行動區局勢。向基輔政權移交遠程高精度導彈系統，這清楚表明，英國對烏克蘭衝突的參與程度前所未有。 」

英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）11日向美媒確認向烏克蘭提供「風暴之影」。不過他也承認，暴風之影仍無法與俄羅斯AS-24 Killjoy高超音速導彈甚至口徑巡弋導彈相提並論，後者射程超過2000公里，相當於「風暴之影」的7倍。