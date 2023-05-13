Linda Yaccarino「廣告一姐」掌Twitter　面臨5問題首要挽救收入

美國富豪馬斯克（Elon Musk）終為旗下Twitter覓得行政總裁（CEO）人選，他將交棒予全國廣播環球公司（NBC Universal）高層亞卡里諾（Linda Yaccarino）。外界相信這位擅長廣告銷售領域的「廣告一姐」將有助Twitter搵錢，但也指出她上場時就會面對的5個問題。



現年約60歲的亞卡里諾畢業於賓多法尼亞州立大學（Pennsylvania State University），90年代加入美國傳媒企業特納廣播公司（Turner），至2011年轉往全國廣播環球公司。

她一直在廣告銷售部門，成為全國廣播環球公司的全球廣告和合作關係主席，職責涉及領導2000人的團隊，監督公司在全球和本地的廣告銷售，任務就是協助公司的網絡、數碼和串流媒體平台搵錢，賺取更多廣告收入，並協助公司推出帶有廣告的串流影音服務Peacock。

據她在社交網站Linkedin的檔案自我介紹，自2011年以來，團隊為公司創造的廣告收入總額逾1000億美元。

馬斯克找來在廣告銷售界經驗豐富的亞卡里諾，顯然是想靠她改善Twitter的收入，輿論也認為她與廣告商、營銷團體關係密切，有助平息Twitter在馬斯克接管後，外界對Twitter持續的擔憂。馬克龍表明亞卡里諾會專注於生意營運，自己則專注產品設計及新科技。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）引述華爾街分析師認為，亞卡里諾在監管廣告收入方面擁有豐富經驗，將非常適合Twitter的整體戰略。自馬斯克接手以來，他一直苦思如何為Twitter開源節流。

除了在廣告界外，亞卡里諾也活躍於其他領域，她是世界經濟論壇（World Economic Forum）的「未來工作」工作組主席。

曾叫馬斯克別半夜3點後發推

亞卡里諾4月才剛在全國廣播環球公司主辦的論壇上訪問馬斯克，她談到自己有些時候會對馬斯克的推文「不高興」，認為他作為Twitter的擁有人、最受關注的帳戶，應該遵守與他人不同、更高的標準，她向馬斯克稱「很多人認為你可能太挑釁了」。

她並談到馬斯克會在三更半夜發文，問他「你會否具體一點承諾，不再在凌晨3點後發推文嗎？」馬斯克則回應指，他希望凌晨3點後少發推文，但若由他人來影響他的發文，會是錯誤的。

上場面對5問題

《三藩市商業時報》（San Francisco Business Times）指，亞卡里諾新上任便會遇到5個問題，第一是要挽救公司廣告收入，扭轉大型廣告客戶撤出的情況。

第二是處理好與馬斯克的工作關係，因馬斯克會放多少權力予她仍有待觀察。

第三是推動Twitter轉型向X公司的計劃，即一個全方位平台，但此計劃目前定位未明。

第四是需適應Twitter高層傾向右翼的政治氣氛，她2018年獲特朗普（Donald Trump）政府任命為運動健身和營養委員會委員，任職兩年，2021年她則曾與拜登政府合作，在防疫工作上協助推出推廣疫苗的廣告運動。文章認為她遊刃有餘。

文章還指第五是上班問題，因亞卡里諾常駐紐約，但馬斯克不喜歡員工在家工作，故此她上任後可能無法像大部分科技公司般遠距離工作。

在任命公布後，馬斯克則在Twitter發文指，相信來自兩邊政治光譜的人都會覺得亞卡里諾是聰明、公平與通情達理。