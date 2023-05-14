俄羅斯4戰機邊境墜毀　機組人員全罹難

俄羅斯當局證實，至少有1架俄軍直升機在與烏克蘭接壤的俄南地區墜毀；另有1名俄官員和俄媒則表明，俄軍共有4架戰機墜毀。



路透社報道，俄羅斯南部布良斯克州州長博戈馬茲（Alexander Bogomaz）星期六（5月13日）在即時通訊平台Telegram發文說，俄軍一架直升機在在距離邊境約40公里的城鎮克林齊（Klintsy）墜毀；但未公開墜機原因。

目前暫不清楚機組人員的傷亡情況，但博戈馬茲透露，「有1名婦女受傷已送院就醫」，另有5棟房屋受損。

據此前報道，直升機的發動機在克林齊鎮附近墜毀前便已起火。

不過，另一份由俄控官員發出的聲明卻與博戈馬茲有所不同。

駐烏南扎波羅熱地區的俄控官員羅戈夫（Vladimir Rogov）說，有4架俄飛機在空中被擊落，包括兩架俄製造的米-8（Mi-8）直升機、1架蘇-35（Su-35）戰機和1架蘇-34（Su-34）戰鬥轟炸機。

羅戈夫指出，直升機和蘇-34的機組人員皆已陣亡，但未提供更多細節。

俄羅斯《生意人報》（Kommersant）則報道稱，俄軍的蘇-34戰鬥轟炸機、蘇-35戰機和兩架直升機組成了一個突擊隊，並在毗鄰烏東北部的布良斯克地區的一次伏擊中「幾乎被同時擊落」。

「根據初步數據……俄軍戰機應該對烏克蘭切爾尼希夫（Chernihiv）地區的目標進行導彈和炸彈攻擊，而直升機則在那裡為他們提供支持，或是在蘇戰機的機組人員被擊落時，將他們接回。」

俄羅斯國家通訊社塔斯社則報道1架蘇-34戰機墜毀，但沒有說明原因。

據悉，俄羅斯社交媒體上一直流傳着幾架俄戰機在布良斯克地區（Bryansk）墜毀的畫面，並顯示1架直升機在空中被擊後起火；克林齊鎮位於布良斯克州西南約164公里。

俄羅斯國防部尚未對這些消息置評。

烏克蘭副總理韋列修克（Iryna Vereshchuk）在社媒上說：「俄羅斯人今天非常不安。我們（烏克蘭）可以理解他們，少了兩架戰機、少了兩架直升機。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

