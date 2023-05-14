澤連斯基抵德國尋求支持　中國代表李輝明訪歐洲5國斡旋

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）5月14日抵達德國首都柏林，擬向這一歐盟盟友尋求支持。



路透社報道，澤連斯基13日在意大利與意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni） 和天主教教宗方濟各（Pope Francis） 舉行會面後，離境羅馬抵達柏林。

澤連斯基上一次訪問德國時，俄烏戰爭尚未爆發，當時他到德國出席慕尼黑安全會議。

德國媒體報道稱，澤連斯基14日會見德國總理朔爾茨（Olaf Scholz），德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier） 已在德國總統府接見澤連斯基。

報道指，在澤連斯基到訪柏林前夕，德國宣布將向烏克蘭提供27億歐元（約231.7億港元）的軍備，包括30輛豹式坦克。這是德國迄今為止對烏克蘭提供的最大規模軍事援助。

德國防長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius） 指出，將在必要時進一步支援基輔。

（編按：與此同時，中國政府歐亞事務特別代表李輝5月15日起將赴烏克蘭、波蘭、法國、德國及俄羅斯訪問，料為斡旋俄烏和談事宜。外交部指，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談。）

本文獲《聯合早報》授權轉載

